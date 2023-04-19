США обещают Израилю не допускать новых утечек секретных данных

Издание «Walla» сообщает, что глава Минобороны США Ллойд Остин уверяет главу Минобороны Израиля Йоава Галанта в принятии всех необходимых мер для недопущения новых утечек секретных данных.
Издание подчеркивает, что о прошедших телефонных разговорах прессу никто из министерств обороны не уведомлял. Диалог двух ведомств прошел по секретной и защищенной линии, и состоял из оправдания США перед Израилем за свой слив секретных файлов.
Иерусалим выслушал представителей Пентагона, но все же сообщил о своей обеспокоенности по поводу утечки.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об ошибках в недавно слитых секретных данных Минобороны США. По его словам, данный инцидент никак не повлияет на политику альянса по отношению к Украине.