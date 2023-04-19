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США обещают Израилю не допускать новых утечек секретных данных

Политика
США обещают Израилю не допускать новых утечек секретных данных

Издание «Walla» сообщает, что глава Минобороны США Ллойд Остин уверяет главу Минобороны Израиля Йоава Галанта в принятии всех необходимых мер для недопущения новых утечек секретных данных.

Издание подчеркивает, что о прошедших телефонных разговорах прессу никто из министерств обороны не уведомлял. Диалог двух ведомств прошел по секретной и защищенной линии, и состоял из оправдания США перед Израилем за свой слив секретных файлов.

Иерусалим выслушал представителей Пентагона, но все же сообщил о своей обеспокоенности по поводу утечки.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил об ошибках в недавно слитых секретных данных Минобороны США. По его словам, данный инцидент никак не повлияет на политику альянса по отношению к Украине.
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