Молдавия опровергла поставки оружия Украине

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый прокомментировал возможное спонсирование Украины оружием. Он также рассказал о статусе Молдавии в конфликте России и Украины
Молдавия является нейтральной страной и не поддерживает ни Россию, ни Украину. Поэтому о возможной отправке оружия какой-либо из сторон не может быть и речи. Но несмотря на это, Кишинев оказывает Киеву гуманитарную помощь, приводит слова Носатого телеканал TVR Moldova. Он также отметил продолжение оказания помощи в вопросе размещения украинских беженцев на территории страны.
Ранее сообщалось, что политолог Дмитрий Журавлев рассказал о причинах ухудшения отношений Молдавии и России. По мнению эксперта, Кишинев намеренно портит отношения с Москвой, чтобы так или иначе захватить Приднестровье. Это связано с тем, что для реализации этого плана необходимо либо согласие России, либо испорченные с ней отношения.