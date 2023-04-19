Молдавия опровергла поставки оружия Украине

Молдавия является нейтральной страной и не поддерживает ни Россию, ни Украину. Поэтому о возможной отправке оружия какой-либо из сторон не может быть и речи. Но несмотря на это, Кишинев оказывает Киеву гуманитарную помощь, приводит слова Носатого телеканал TVR Moldova. Он также отметил продолжение оказания помощи в вопросе размещения украинских беженцев на территории страны.