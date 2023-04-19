Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Никарагуа

Ранее сообщалось, что с 17 по 21 апреля Лавров посетит четыре страны Латинской Америки: Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. На данный момент глава российского МИД уже посетил Бразилию и Венесуэлу, где встретился с коллегами и президентами стран. По словам Лаврова, этот тур направлен на то, чтобы обсудить вопросы избавления латиноамериканских стран от влияния «геополитических игр» и давления США. Он отметил, что большинство государств хотят избавиться от этого и двигаться по своему направлению, а не по пути Запада.