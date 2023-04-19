Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова задержана по подозрению в хищении средств

Бывшая замминистра культуры России Ольга Ярилова стала фигурантом уголовного дела по обвинению в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал «112»
Следствие считает, Ярилова использовала свой служебный статус для незаконного получения средств. Предполагается, что она участвовала в махинациях, связанных со средствами, выделенными на развитие программы «Пушкинская карта».
Эта программа была запущена в 2019 году и предназначена для поддержки культурных проектов в России.
Сейчас женщина находится на допросе, следствие устанавливает все обстоятельства дела. Если бывшая замминистра будет признана виновной, ей грозит лишение свободы на длительный срок.
Ранее СМИ сообщили, что один из спектаклей в МХАТ не смогли посетить около 70 человек после того, как выяснилось, что их билеты приобретены по «Пушкинской карте». Ей могут пользоваться только подростки и молодые люди с 14 до 22 лет.