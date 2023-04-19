Бывшая замминистра культуры Ольга Ярилова задержана по подозрению в хищении средств

Ранее СМИ сообщили, что один из спектаклей в МХАТ не смогли посетить около 70 человек после того, как выяснилось, что их билеты приобретены по «Пушкинской карте». Ей могут пользоваться только подростки и молодые люди с 14 до 22 лет.