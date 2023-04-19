Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Кубка России

Спорт
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Кубка России

«Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» по итогу серии пенальти и вышел в финал лиги «Пути Регионов» «Фонбет» - Кубка России.

Матч проходил на родном стадионе краснодарцев. «Крылья» играли в меньшинстве, в связи с удалением во втором тайме своего полузащитника Амара Рахмановича.

По итогам основного времени счет составлял 2:2, была объявлена серия пенальти. Самарцы не смогли пробить ни одной подачи, краснодарцы же реализовали все три.

По итогам матча, «Краснодар» вышел в финал нижней сетки плей-офф. Его следующим противником будет удивительно результативный в этом сезоне «Акрон».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью на матче финала Кубка России.
футбол фк краснодар крылья советов рпл
Военкоры ФАН