«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вышел в финал Кубка России

«Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» по итогу серии пенальти и вышел в финал лиги «Пути Регионов» «Фонбет» - Кубка России.
Матч проходил на родном стадионе краснодарцев. «Крылья» играли в меньшинстве, в связи с удалением во втором тайме своего полузащитника Амара Рахмановича.
По итогам основного времени счет составлял 2:2, была объявлена серия пенальти. Самарцы не смогли пробить ни одной подачи, краснодарцы же реализовали все три.
По итогам матча, «Краснодар» вышел в финал нижней сетки плей-офф. Его следующим противником будет удивительно результативный в этом сезоне «Акрон».
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА и екатеринбургский «Урал» сыграли вничью на матче финала Кубка России.