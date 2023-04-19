Жители Киевской области сообщили о вспышке в небе и двух взрывах

Сообщается о нескольких взрывах в воздушном пространстве над украинской столицей. В городе и области на данный момент работает воздушная тревога. Об этом пишет «Страна.ua».
Ранее жители Киева рассказали о яркой вспышке в небе. Недавно стало известно, что в области также заметили подобное, а в Белой церкви сообщили о двух взрывах, которые прозвучали до объявления воздушной тревоги.
Средства массовой информации заявляли, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о срабатывании систем противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в Днепре и Харьковской области страны.