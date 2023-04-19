Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний рассказал о покушении на Сталина

Бывший руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Александр Безверхний рассказал о покушении на Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Об этом он рассказал «Российской газете».
В 1944 году в Московской области была задержана группа диверсантов в форме майора и младшего лейтенанта Красной армии. При себе у них были фальшивые документы, на имена заместителя начальника отдела контрразведки Смерша 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта Петра Таврина и машинистки того же отдела Лидии Шиловой.
Задержанные дали признательные показания и сообщили, что работают на немцев. Благодаря успешной работе правоохранительных органов, удалось предотвратить покушение и даже провести радиоигру с подразделением германской разведки «Цеппелин». Немецким разведчикам сообщали, что операция идет по плану. Это помогло предотвратить другие попытки покушений на высших руководителей Советского Союза.
Ранее ФСБ России опубликовало документы о немецком лагере советских заключенных под Сталинградом. В опубликованных материалах содержатся свидетельства о тысячах умерших от истощения и холода и истязаний пленных.