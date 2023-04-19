Генерал-полковник ФСБ Александр Безверхний рассказал о покушении на Сталина

В 1944 году в Московской области была задержана группа диверсантов в форме майора и младшего лейтенанта Красной армии. При себе у них были фальшивые документы, на имена заместителя начальника отдела контрразведки Смерша 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта Петра Таврина и машинистки того же отдела Лидии Шиловой.