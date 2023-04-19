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ЦСКА обыграл «Ак Барс» во втором матче финальной серии плей-офф «Фонбет» - КХЛ

Спорт
ЦСКА обыграл «Ак Барс» во втором матче финальной серии плей-офф «Фонбет» - КХЛ

Нынешний обладатель Кубка Гагарина московский хоккейный клуб ЦСКА всухую обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:0 во втором матче команд.

В первом периоде на 13-й минуте гол забил хоккеист Владислав Камнев, но сделал он это через секунду после объявления об окончании периода. Шайбу по итогу отменили.

Во втором периоде на 15-й минуте счет удвоил Ярослав Дыбенко.

Финальный 3-й гол был сделан в пустые ворота Михаилом Григоренко.

Сообщается, что эта победа позволила ЦСКА еще раз побороться в матче с «Ак Барсом» за счет в финальной серии Кубка. Следущая встреча должна пройти в Москве 21 и 23 апреля.

Ранее стало известно, что хоккеист Дмитрий Гурков, выступающий за казахский «Барыс» отказался от своего российского гражданства. Причиной послужило законодательство страны, не допускающие наличие двух гражданств.
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