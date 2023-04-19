Мужчина напал на президента Франции Эммануэля Макрона во время его турне

Недовольные реформами президента Франции Эммануэля Макрона граждане негативно встретили его во время визита в один из городов.
Во время своего турне Макрон посетил один из французских городов, однако гости встречи оказались не рады видеть президента после его скандальных реформ. Когда Макрон разговаривал с одним из граждан в толпе людей, его собеседник кинул в него мусор. Охранники сразу защитили президента от потенциальной угрозы, пока гости взбудораженно кричали.
Ранее сообщалось, что Макрон отправился в турне по Франции, несмотря на продолжающиеся в стране протесты против него и его пенсионной реформы. По словам Макрона, он знает, что его воспримут негативно, однако ничего другого он и не ожидал. 15 апреля президент Франции подписал указ о принятии закона, который вызвал волну возмущения и столкновений граждан и полиции.