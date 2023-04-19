Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчина напал на президента Франции Эммануэля Макрона во время его турне

Общество
Мужчина напал на президента Франции Эммануэля Макрона во время его турне

Недовольные реформами президента Франции Эммануэля Макрона граждане негативно встретили его во время визита в один из городов.

Во время своего турне Макрон посетил один из французских городов, однако гости встречи оказались не рады видеть президента после его скандальных реформ. Когда Макрон разговаривал с одним из граждан в толпе людей, его собеседник кинул в него мусор. Охранники сразу защитили президента от потенциальной угрозы, пока гости взбудораженно кричали.

Ранее сообщалось, что Макрон отправился в турне по Франции, несмотря на продолжающиеся в стране протесты против него и его пенсионной реформы. По словам Макрона, он знает, что его воспримут негативно, однако ничего другого он и не ожидал. 15 апреля президент Франции подписал указ о принятии закона, который вызвал волну возмущения и столкновений граждан и полиции.
франция протесты пенсионная реформа Эммануэль Макрон
Военкоры ФАН