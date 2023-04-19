Киевляне сообщили о яркой вспышке в небе над городом

Местные жители сообщили о появлении отчетливой яркой вспышки в небе над столицей Украины. Отмечается, что на данный момент звучит воздушная тревога. Об этом пишет SHOT.
Сообщается также о серии взрывов в Днепре и Харьковской области. Ранее средства массовой информации заявляли, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о работе систем противовоздушной обороны.
До этого средства массовой информации сообщали о серии взрывов в украинском Днепре. Системы оповещения граждан также предупреждали об опасности в подконтрольных Украине частях Запорожской области и Донецкой Народной Республике.