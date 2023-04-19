В NASA рассказали о конкуренции с Китаем на протяжении десяти лет

Ранее сообщалось, что физик Эдвард Теллер рассказал, почему США проиграли в космической гонке с СССР. По мнению Теллера, Вашингтону в то время сильно не хватало воображения и инициативы, поэтому он не мог придумать что-то лучшее, чем у США было на тот момент. Это стало причиной, почему Москва смогла обойти своего соперника и первой отправить человека в космос.