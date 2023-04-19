В NASA рассказали о конкуренции с Китаем на протяжении десяти лет

Глава NASA Билл Нельсон рассказал об успехах Китая в рамках космической гонки с США. Он отметил результативность Пекина в конкуренции с Вашингтоном.
Космическая программа Китая за последние десять лет продемонстрировала отличный результат, который без сомнения можно назвать успешным. Пекин стал вторым, кто сумел посадить свой аппарат на поверхность Марса. Поэтому соперничество стран продолжается, заявил Нельсон во время пресс-конференции Палаты представителей Конгресса.
Ранее сообщалось, что физик Эдвард Теллер рассказал, почему США проиграли в космической гонке с СССР. По мнению Теллера, Вашингтону в то время сильно не хватало воображения и инициативы, поэтому он не мог придумать что-то лучшее, чем у США было на тот момент. Это стало причиной, почему Москва смогла обойти своего соперника и первой отправить человека в космос.