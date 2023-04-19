Еврокомиссия начала обыски в домах Gucci из-за подозрения в монополии

Европейская комиссия провела обыски в нескольких подразделениях дома моды Gucci. Полиция начала расследование в рамках антимонопольных законов.
Во вторник, 18 апреля, полиция совместно с представителями Еврокомиссии начала проверку нескольких модных домов Gucci из-за подозрения в нарушении антимонопольных законов компанией, которая владеет брендом – Kering. Сегодня, 19 апреля, обыски продолжились. Компании грозит штраф в размере до 10% от годового оборота, который у Gucci составляет 12,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что ребенок одного из основателей Gucci Альдо Гуччи раскритиковал фильм «Дом Gucci», который рассказывает о карьере основателей бренда. По словам наследника, этот фильм оскорбителен и выставляет создателей модного дома «невежественными головорезами», а также не соответствует действительности.