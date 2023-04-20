В Москве завершил свою работу Российский форум дизайна и моды

Эксперты отрасли подвели итоги Российского форума дизайна и моды. Во время общения производители, политики и поставщики пытались найти новые точки роста, чтобы еще больше раскрыть высокий потенциал отечественной модной индустрии. Помимо прочего, на форуме обсудили инвестиции в дизайн, сервисные инновации и новые IT-продукты.