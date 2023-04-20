В Москве завершил свою работу Российский форум дизайна и моды

Эксперты отрасли подвели итоги Российского форума дизайна и моды. Во время общения производители, политики и поставщики пытались найти новые точки роста, чтобы еще больше раскрыть высокий потенциал отечественной модной индустрии. Помимо прочего, на форуме обсудили инвестиции в дизайн, сервисные инновации и новые IT-продукты.
Директор по развитию бизнеса Ozon Илоанга Ершова рассказала, как искусственный интеллект помогает покупателям выглядеть модно без удара по кошельку.
«Вы вводите в поиск определенное слово, определенный товар, после чего на этот запрос у нас на сайте можно выдать миллионы товаров, но какой именно товар выдать вам в первую очередь — это задача анализа огромного количества данных: ваших поведенческих привычек, вашего поведения на сайте. Поиск анализирует различные ценовые сегменты, рейтинги товара, на каком складе лежит товар — скорость доставки и так далее. То есть ваши все привычки», — отметила Ершова.
За главными трендами индустрии моды большинство людей следит с помощью социальных сетей. Менеджер проектов «Красота и стиль» «ВКонтакте» Диана Таева рассказала, что у сообщества уже есть широкий пул инструментов для работы в фэшн-направлении.
«Именно категорией моды интересуются около 43 миллионов пользователей — это практически половина ежемесячной аудитории по всей соцсети. Мы также активно следим, как развиваются тренды digital dress и digital примерочные. Это может быть и примерка 3D-одежды, и примерка на фото клиента или различные другие форматы», — заявила Таева.
Государство не остается в стороне и всячески помогает как начинающим предпринимателям сферы легкой промышленности, так крупным игрокам отечественного рынка.
«Очень востребованная мера поддержки — реклама. В прошлом году порядка 25 млн рублей субъекты МСП получили на уровне регионов на поддержку продвижения своей продукции. Что касается Минпромторга, то здесь крупный бизнес. Поддержка крупного бизнеса — это прежде всего субсидирование процентных ставок на кредиты, полученные на пополнение оборотных активов. Мы компенсируем 2/3 процентной ставки для данных компаний. Предоставление 50% льготы на закупку оборудования в лизинг — это тоже крайне востребованная мера», — поделилась Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Вера Хмырова.
Эксперты подчеркнули, что сегодня есть все необходимое для дальнейшего всестороннего развития сферы дизайна в России.