Полицейские задержали прихожанку, активно защищавшую права УПЦ у Киево-Печерской лавры

О задержании общественного деятеля сообщается в Telegram-канале религиозной организации. По данным представителей УПЦ, оперативные мероприятия в отношении киевлянки происходили прямо во время прямого эфира. О том, что Кохановскую забрали в полицию, рассказали очевидцы инцидента. Официального подтверждения этих сведений пока нет.