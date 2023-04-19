Полицейские задержали прихожанку, активно защищавшую права УПЦ у Киево-Печерской лавры

Сотрудники правоохранительных органов задержали прихожанку канонической Украинской православной церкви и правозащитницу Викторию Кохановскую. До этого женщина активно выступала за права УПЦ у стен Киево-Печерской лавры.
О задержании общественного деятеля сообщается в Telegram-канале религиозной организации. По данным представителей УПЦ, оперативные мероприятия в отношении киевлянки происходили прямо во время прямого эфира. О том, что Кохановскую забрали в полицию, рассказали очевидцы инцидента. Официального подтверждения этих сведений пока нет.
Ранее сообщалось, что члены комиссии министерства культуры Украины опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры в присутствии полиции. На месте присутствовали адвокаты обители, которые пытались объяснить силовикам, что их действия незаконны.