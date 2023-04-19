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Полицейские задержали прихожанку, активно защищавшую права УПЦ у Киево-Печерской лавры

Происшествия
Полицейские задержали прихожанку, активно защищавшую права УПЦ у Киево-Печерской лавры

Сотрудники правоохранительных органов задержали прихожанку канонической Украинской православной церкви и правозащитницу Викторию Кохановскую. До этого женщина активно выступала за права УПЦ у стен Киево-Печерской лавры.

О задержании общественного деятеля сообщается в Telegram-канале религиозной организации. По данным представителей УПЦ, оперативные мероприятия в отношении киевлянки происходили прямо во время прямого эфира. О том, что Кохановскую забрали в полицию, рассказали очевидцы инцидента. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Ранее сообщалось, что члены комиссии министерства культуры Украины опечатали один из корпусов Киево-Печерской лавры в присутствии полиции. На месте присутствовали адвокаты обители, которые пытались объяснить силовикам, что их действия незаконны.
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