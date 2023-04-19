За десять лет число долларовых миллионеров существенно сократилось в Москве и Петербурге

По сведениям фирмы, темп падения состоятельных граждан в российской столице, стоящей на 31-й строчке списка самых богатых мегаполисов, сопоставимы с показателями Йоханнесбурга. В 2022 году в Москве проживали 35,2 тыс. человек с состоянием более 1 млн долларов, в том числе 28 долларовых миллиардеров, говорится в статистике Henley & Partners.