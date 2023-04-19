За десять лет число долларовых миллионеров существенно сократилось в Москве и Петербурге

Количество долларовых миллионеров сократилось в Москве и Петербурге за последние десять лет на 44% и 38% соответственно. Такие результаты показывают данные консалтинговой компании Henley & Partners.
По сведениям фирмы, темп падения состоятельных граждан в российской столице, стоящей на 31-й строчке списка самых богатых мегаполисов, сопоставимы с показателями Йоханнесбурга. В 2022 году в Москве проживали 35,2 тыс. человек с состоянием более 1 млн долларов, в том числе 28 долларовых миллиардеров, говорится в статистике Henley & Partners.
В свою очередь, Петербург тоже вошел в число «самых состоятельных городов», заняв 71-е место в рейтинге. Аналитики подсчитали, что в Северной столице живут 6,9 тыс. долларовых миллионеров, 55 мультимиллионеров, а также семь миллиардеров.
Ранее сообщалось, что Нью-Йорк возглавил список самых богатых городов мира в 2023 году. По состоянию на текущий период в мегаполисе проживают 340 тыс. миллионеров.