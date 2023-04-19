Экс-заключенный Савичев рассказал, что Осечкин шантажировал его компрометирующим видео

Ранее нам удалось связаться со вторым участником интервью «Гулагу.нет» Азаматом Улдаровым. Бывший заключенный подтвердил, что Владимир Осечкин угрожал ему видео с насилием в исправительной колонии, и сам полностью подготовил для него текст, в котором Улдаров «признается», что воевал в Бахмуте и убивал там мирных людей, в том числе детей.