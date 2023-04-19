Экс-заключенный Савичев рассказал, что Осечкин шантажировал его компрометирующим видео

Основатель ресурса «Гулагу.нет» Владимир Осечкин✱ (признан в России иноагентом) шантажировал бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Савичева, требуя на видео рассказать дискредитирующую информацию о компании.
Нам удалось связаться с Алексеем Савичевым — вторым участником фейка, созданного основателем «Гулагу.нет» Владимиром Осечкиным в рамках кампании по дискредитации ЧВК «Вагнер». По его словам, Осечкин угрожал ему, как и Азамату Улдарову, обещая в случае, если мужчина откажется озвучить написанные «правозащитником» тезисы выложить в открытый доступ видео, где Савичев подвергается насилию в колонии № 2 по Пермскому краю «Белый лебедь».
ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА:
— Я так понимаю тебе Осечкин звонил? Видео какое-то записал, кто-то говорил.
— Он мне показал видео белого лебедя, вот, потом дал текст, какой я должен буду сказать.
— А, он тебе текст прям говорил?
— И так лихо, я сам не пойму, — где я не был, мне тоже приписали, вообще какую-то *****.
— Что ты хочешь вообще сейчас?
— Ничего не хочу, спокойной жизни хочу. Я знаешь, что боюсь, что Осечкин выложит это видео с «Белого лебедя» в доступ куда-то там в Интернет. Вот это мне будет ******.
Ранее нам удалось связаться со вторым участником интервью «Гулагу.нет» Азаматом Улдаровым. Бывший заключенный подтвердил, что Владимир Осечкин угрожал ему видео с насилием в исправительной колонии, и сам полностью подготовил для него текст, в котором Улдаров «признается», что воевал в Бахмуте и убивал там мирных людей, в том числе детей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами