От мира к войне: как вмешательство Запада привело к вооруженному конфликту в Судане

Вооруженный конфликт в Судане, вспыхнувший утром 15 апреля между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), продолжается пятый день подряд. Его начало стало неожиданностью как для международного сообщества, так и для самих граждан восточноафриканского государства.
Журналисты из The New York Times обратили внимание на встречи, которые могли стать драматичными для Судана и указывать на прямую вину Запада за текущий конфликт. Не исключено, что попытка США и их союзников вмешаться в дела государства привела к вспышке боевых действий.
Незадолго до столкновений противоборствующие стороны, представленные главнокомандующим ВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммадом Хамданом Дагло, провели переговоры с посланниками ряда зарубежных государств. Всего за несколько дней до этого суданские лидеры говорили о скором подписании окончательного соглашения, главной целью которого являлась передача власти гражданским лидерам. После долгих лет нестабильности и неопределенности, которые нес в себе переходный период с 2019 года, суданский народ стоял на пороге новой эпохи, и на нее возлагались большие надежды.
Однако 15 апреля ситуация резко изменилась. Чтобы разобраться в причинах столь трагичного поворота в истории Судана, международная редакция ФАН решила проследить главные события, предшествующие междоусобному конфликту.
Долгожданный консенсус
Официальное информационное агентство восточноафриканской республики SUNA объявило 5 декабря 2022 года о том, что политические и военные лидеры подписали во Дворце республики рамочное соглашение, предусматривающее начало нового переходного периода с последующей организацией общенациональных выборов. Впереди предстояло множество консультаций, направленных на составление итогового текста документа и урегулирования его спорных положений.
«Подписание является не соглашением между военной составляющей и политическими силами, а, скорее, консенсусом», — заявил тогда в интервью Al Jazeera главнокомандующий ВС Судана генерал-полковник Абдель Фаттах аль-Бурхан.
Уже в январе 2023 года совместный координационный комитет, сформированный подписавшими рамочный договор партиями, и трехсторонний механизм, представленный Организацией Объединенных Наций, Африканским союзом и Межправительственным органом по развитию Центральной и Восточной Африки (ИГАД), приступили к обсуждению статей итогового документа. Позднее специальная комиссия подготовила текст конституции переходного периода.
Оставалось решить ряд спорных вопросов, среди которых — реализация условий мирного соглашения между правительством и вооруженными движениями, урегулирование проблем Восточного Судана и интеграция СБР в армию. Что касается последнего пункта, то он упирался главным образом в определение сроков создания объединенных вооруженных сил.
Несмотря на то, что подписание окончательного соглашения дважды откладывалось, и Аль-Бурхан, и Дагло выражали полную решимость выполнить свои обещания и передать власть гражданским лицам. В частности, выступая с речью во время ифтара 8 апреля, главнокомандующий ВС сообщил, что суданская армия зарекомендовала себя в качестве института, который противодействует разжиганию конфликта в стране.
«Существует задержка в соглашении из-за некоторых договоренностей, связанных с пунктом реформы вооруженных сил и безопасности, и мы надеемся пройти через них как можно скорее и преодолеть препятствия, поставленные перед нами», — подчеркнул Аль-Бурхан.
Контакты с Западом
В NYT обратили внимание, что оба суданских генерала провели незадолго до вооруженного конфликта ряд встреч с западными представителями. Каждый раз переговоры продолжались довольно длительное время.
В частности, и Абдель Фаттах аль-Бурхан, и Мухаммад Хамдан Дагло приняли в Хартуме по отдельности спецпосланника Франции по Африканскому Рогу Фредерика Клавье. Первый обсудил с ним важность сохранения стабильности в Судане и регионе. Что касается командующего СБР, то в ходе встречи с европейским дипломатом Дагло подтвердил свою полную приверженность политическому процессу в соответствии с объявленными ранее договоренностями.
Вероятно, более важный диалог произошел позднее, а именно в период между 12 и 14 апреля, во время визита в Хартум посланника ЕС по Африканскому Рогу Аннет Вебер. В сопровождении главы диппредставительства Евросоюза в Судане Эйдана О'Хары она также провела две отдельные встречи с военными руководителями.
В ходе беседы стороны обсуждали главным образом вопросы безопасности и стабильности в восточноафриканском государстве и регионе. В очередной раз подчеркнута необходимость завершения политического процесса и подтверждена полная заинтересованность в решении спорных вопросов путем переговоров. По крайней мере, об этом сказано в официальных заявлениях для СМИ.
Примечательно, что боевые столкновения в Хартуме и других городах вспыхнули буквально на следующий день после этого визита. Возможно, именно он и стал роковым в судьбе Судана, и, как это не раз случалось, вмешательство Запада во внутренние дела государств под видом защиты демократии вновь привело к смертям и разрушениям.
Вооруженный конфликт
Столкновения между СБР и ВС продолжаются уже пятый день подряд. Объявленный 18 апреля 24-часовой режим прекращения огня не дал результатов. Из Судана по-прежнему поступают сообщения о ведении боевых действий.
Каждая из противоборствующих сторон старается установить контроль над важнейшими стратегическими объектами, включая здание Главного управления ВС, правительственный Дворец республики и воинские части. До сих пор нельзя с точностью определить, у кого перевес.
В стране сложилась критическая ситуация в сфере здравоохранения. В последнем отчете Центрального комитета суданских врачей говорится минимум о 150 погибших, более 1 тыс. человек получили ранения. Наблюдается острая нехватка лекарств. Многие медучреждения вышли из строя на фоне отключения электричества, воды и топливного дефицита. Тысячи людей в спешке покидают зоны боевых действий в поисках убежищ.
Даже если конфликт и удастся урегулировать в ближайшее время, страна не сможет в сжатые сроки восстановиться. Боевые действия уже привели к необратимым последствиям, надолго отпечатавшимся в судьбах суданского народа.