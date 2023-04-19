От мира к войне: как вмешательство Запада привело к вооруженному конфликту в Судане

Незадолго до столкновений противоборствующие стороны, представленные главнокомандующим ВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и руководителем СБР Мухаммадом Хамданом Дагло, провели переговоры с посланниками ряда зарубежных государств. Всего за несколько дней до этого суданские лидеры говорили о скором подписании окончательного соглашения, главной целью которого являлась передача власти гражданским лидерам. После долгих лет нестабильности и неопределенности, которые нес в себе переходный период с 2019 года, суданский народ стоял на пороге новой эпохи, и на нее возлагались большие надежды.