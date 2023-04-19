Член Совфеда Иван Абрамов: предложение сделать выходные со 2 по 5 мая – популизм

В Совете Федерации высказались по поводу предложения партии «Новые люди» сделать дни со 2 по 5 мая выходными. Об этом сообщает «РИА Новости».
Так, первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов сообщил, что партия всего лишь «занимается популизмом» и ни о каких реальных делах и речи быть не может. Вместо этого, он порекомендовал «Новым людям» заняться более необходимыми и насущными делами.
«Я бы им посоветовал поуглубляться в повестку экономическую, там очень много вопросов», - предложил Абрамов.
ОН также заметил, что у политиков сейчас нет возможности «отдыхать столь длительное время»
Ранее, Совфед сообщил о своем решении не освещать в общем доступе информацию по декларациям сенаторов, в связи с указом, который не допускает обнародования личных сведений.