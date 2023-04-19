Член Совфеда Иван Абрамов: предложение сделать выходные со 2 по 5 мая – популизм

Так, первый зампред экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов сообщил, что партия всего лишь «занимается популизмом» и ни о каких реальных делах и речи быть не может. Вместо этого, он порекомендовал «Новым людям» заняться более необходимыми и насущными делами.