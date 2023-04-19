Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал непрофессиональность прессы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал журналиста за некорректные вопросы после матча московского клуба с «Акроном» на Кубке России, который завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2.
После матча журналист «Чемпионата» Илья Никульников спросил у Джикии, деградирует ли «Спартак», на что капитан команды попросил корреспондента впредь подбирать слова при общении с ним, так как в противном случае защитник просто не будет общаться с прессой. Однако журналист не успокоился и сказал Джикии, что команда действительно играет хуже и слово «деградирует» в данном контексте подходит лучше всего. В конце защитник заявил, что Никульников демонстрирует свое незнание футбола.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Акрону» в полуфинале Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:2. Этот проигрыш лишил «красно-белых» места в турнирной таблице Кубка России.