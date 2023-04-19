МИД Турции уличил оппозицию в попытке втянуть страну в украинский кризис

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о стремлении оппозиции «втянуть» страну в войну. Дипломат отметил, что действующие власти занимают сбалансированную политику и стараются не выступать на чьей-либо стороне в конфликтах.
Чавушоглу предупредил, что Турция на данный момент создает собственные правила на международной арене и не является чьей-либо «пешкой». Политик расценил разговоры о необходимости занять определенную сторону в украинском кризисе как стремление нарушить существующий баланс. Он также отметил, что Турция останется в стороне от конфликта, учитывая даже факт отказа от признания Анкарой присоединения Крымского полуострова к Российской Федерации, – пишет «РИА Новости».
Ранее сербский политолог Стеван Гайич сообщил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть предстоящие президентские выборы. Эксперт предупредил, что смена руководства способна привести к непредсказуемым последствиям.