Украина раскритиковала Израиль за прием российских и белорусских спортсменов

Еще один инцидент, который вызвал истерику в украинском посольстве, — это приглашение российского космонавта Федора Юрчихина принять участие в публичном мероприятии в научно-образовательном центре в Нетании. Мероприятие было в конечном итоге отменено после протестов местных активистов.