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Украина раскритиковала Израиль за прием российских и белорусских спортсменов

Политика
Украина раскритиковала Израиль за прием российских и белорусских спортсменов

Посольство Украины в Израиле выразило протест в связи с включением российских и белорусских спортсменов в чемпионат Европы по самбо, который пройдет в городе Хайфа. Об этом сообщает издание Ynet.

«Как партнер в военной агрессии против Украины, Беларусь также несет ответственность за преступления против человечности, которые произошли в Украине», — говорится в сообщении украинской дипломатической миссии.

Мероприятие в Хайфе, которое спонсирует российская энергетическая компания «Роснефть», примет спортсменов из России и Беларуси, несмотря на международные санкции, запрещающие им въезд во многие европейские страны.

Еще один инцидент, который вызвал истерику в украинском посольстве, — это приглашение российского космонавта Федора Юрчихина принять участие в публичном мероприятии в научно-образовательном центре в Нетании. Мероприятие было в конечном итоге отменено после протестов местных активистов.

Ранее СМИ сообщили, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Международная федерация плавания временно отстранила их от соревнований.
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