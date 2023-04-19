Украина раскритиковала Израиль за прием российских и белорусских спортсменов

Посольство Украины в Израиле выразило протест в связи с включением российских и белорусских спортсменов в чемпионат Европы по самбо, который пройдет в городе Хайфа. Об этом сообщает издание Ynet.
«Как партнер в военной агрессии против Украины, Беларусь также несет ответственность за преступления против человечности, которые произошли в Украине», — говорится в сообщении украинской дипломатической миссии.
Мероприятие в Хайфе, которое спонсирует российская энергетическая компания «Роснефть», примет спортсменов из России и Беларуси, несмотря на международные санкции, запрещающие им въезд во многие европейские страны.
Еще один инцидент, который вызвал истерику в украинском посольстве, — это приглашение российского космонавта Федора Юрчихина принять участие в публичном мероприятии в научно-образовательном центре в Нетании. Мероприятие было в конечном итоге отменено после протестов местных активистов.
Ранее СМИ сообщили, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по водным видам спорта. Международная федерация плавания временно отстранила их от соревнований.