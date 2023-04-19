Сборная Норвегии останется без главного лыжника Йоханнеса Клебо из-за нехватки денег

Главная звезда норвежского лыжного спорта Йоханнес Клебо рискует покинуть национальную сборную из-за несогласия с новыми условиями контракта. У команды может просто не хватить денег на оплату эксклюзивных условий спортсмена.
В прошлом сезоне Клебо показал впечатляющие результаты на международных соревнованиях, но переговоры о дальнейшей судьбе выдающегося норвежца идут негладко. По мнению обозревателей, лыжнику также может грозить конфликт с коллегами по команде. Весь прошлый спортивный год Йоханнеса Клебо поддерживали все члены сборной страны, а также личный спонсор. Ситуация может измениться, считают эксперты.
Ранее сообщалось, что лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачета Кубка России. Участие в этапе состязаний основного конкурента Большунова Александра Терентьева отменилось, что и стало причиной досрочной победы первого россиянина.