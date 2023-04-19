СМИ сообщили о серии взрывов в украинском Днепре

Издание Klymenko Time сообщило, что в украинском Днепре прозвучала серия взрывов. Более подробная информация о причинах, разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.
Сообщается, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о начале работы систем противоракетной обороны. Некоторое время назад в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Системы оповещения граждан также предупреждали об опасности в Киеве и подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР. Подробная информация о последствиях на данный момент отсутствует.
Ранее в Белгороде возбудили два уголовных дела из-за гибели мужчины при взрыве гранаты. От полученных ранений он скончался на месте.