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СМИ сообщили о серии взрывов в украинском Днепре

Происшествия
СМИ сообщили о серии взрывов в украинском Днепре

Издание Klymenko Time сообщило, что в украинском Днепре прозвучала серия взрывов. Более подробная информация о причинах, разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.

Сообщается, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о начале работы систем противоракетной обороны. Некоторое время назад в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Системы оповещения граждан также предупреждали об опасности в Киеве и подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР. Подробная информация о последствиях на данный момент отсутствует.

Ранее в Белгороде возбудили два уголовных дела из-за гибели мужчины при взрыве гранаты. От полученных ранений он скончался на месте.
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