ЦСКА и Урал сыграли вничью на матче финала Кубка России

В Москве завершился первый матч финала лиги «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Футболисты из московского ЦСКА смогли сыграть вничью с представителями екатеринбургского «Урала».
Матч завершился вничью - 1:1. Первый гол забил уральский Эрик Бикфали на 70-й минуте. Армейский клуб смог отыграться только на 88-й минуте. Сделал это Хесус Медина, пробив удачное пенальти, которое ему назначили после повторного видеопросмотра спорного момента.
Сообщается, что следующая встреча двух команд произойдет уже 3 мая, дома у «Урала» в Екатеринбурге.
Ранее, президент РПЛ Александр Алаев поделился с журналистами мнением, как сделать предстоящий футбольный сезон интереснее.