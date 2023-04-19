ЦСКА и Урал сыграли вничью на матче финала Кубка России

Матч завершился вничью - 1:1. Первый гол забил уральский Эрик Бикфали на 70-й минуте. Армейский клуб смог отыграться только на 88-й минуте. Сделал это Хесус Медина, пробив удачное пенальти, которое ему назначили после повторного видеопросмотра спорного момента.