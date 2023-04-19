Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ненависть со стороны своего народа

Турне президента Франции Эммануэля Макрона по стране продолжатся, несмотря на возмущения граждан и массовые протесты против новой пенсионной реформы.
Недовольства общественности продолжаются, однако это является закономерным, учитывая настроение людей на протяжении последнего месяца, приводит слова Макрона радио France Info. Он отметил, что продолжающиеся возмущения не помешают ему и его команде продолжить свое турне по Франции.
Ранее сообщалось, что во Франции началась волна протестов после введения новой пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на пенсию до 64 лет, то есть на два года. Граждане вышли на массовые акции протеста против принятия реформы, но власти признали митинги несанкционированными и начали разгонять людей слезоточивым газом. Вскоре, 15 апреля, Макрон подписал указ о принятии пенсионной реформы и начал свое турне по стране.