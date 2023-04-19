Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ненависть со стороны своего народа

Ранее сообщалось, что во Франции началась волна протестов после введения новой пенсионной реформы, которая повышает возраст выхода на пенсию до 64 лет, то есть на два года. Граждане вышли на массовые акции протеста против принятия реформы, но власти признали митинги несанкционированными и начали разгонять людей слезоточивым газом. Вскоре, 15 апреля, Макрон подписал указ о принятии пенсионной реформы и начал свое турне по стране.