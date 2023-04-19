Склад загорелся во Владивостоке на площади 1500 квадратных метров

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 20 апреля в 00:34 по местному времени (17:34 19 апреля по московскому времени). Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, кровля охваченного огнем склада обрушилась. Специалисты присвоили пожару третий ранг сложности.