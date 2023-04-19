Склад загорелся во Владивостоке на площади 1500 квадратных метров

Пламя охватило складское помещение на улице Фадеева во Владивостоке, в результате чего у здания рухнула кровля. Площадь возгорания составила порядка 1500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного 20 апреля в 00:34 по местному времени (17:34 19 апреля по московскому времени). Когда на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, кровля охваченного огнем склада обрушилась. Специалисты присвоили пожару третий ранг сложности.
По предварительной информации, в результате ЧП никто не погиб. К настоящему моменту возгорание локализовали. В тушении пожара задействовано 18 единиц техники и 75 человек личного состава МЧС РФ, а также пожарный поезд.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на руднике «Узельгинский» в Челябинской области. По сообщению экстренных служб, огонь был зафиксирован на глубине 520 метров.