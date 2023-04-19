Объем военной помощи США Украине достиг порога в $35 миллиардов

19 апреля представители Вашингтона сообщили, что запланировали новый пакет поставок военной помощи размером в $355 миллионов. В его состав входят: системы реактивного залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 мм, высокоточные боеприпасы, предназначенные для авиации и множество других систем вооружения.