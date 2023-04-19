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Объем военной помощи США Украине достиг порога в $35 миллиардов

Политика
Объем военной помощи США Украине достиг порога в $35 миллиардов

Пентагон заявил, что общая сумма оказанной военной помощи Украине, с начала СВО, достигла отметки в $35,4 миллиарда долларов.

Уточняется, что за время управления страной президентом США Джо Байденом, США предоставили Киеву более $36 миллиардов.

19 апреля представители Вашингтона сообщили, что запланировали новый пакет поставок военной помощи размером в $355 миллионов. В его состав входят: системы реактивного залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 мм, высокоточные боеприпасы, предназначенные для авиации и множество других систем вооружения.

Ранее, американские эксперты сообщили, что США решили начать поставлять на Украину тяжелое вооружение, так как опасались, что без их помощи киевский режим падет за два дня.
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