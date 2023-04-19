Политолог Стеван Гайич: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть грядущие выборы

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может потерпеть поражение в грядущих выборах. Соответствующую точку зрения озвучил сербский политолог Стеван Гайич.
Таким мнением эксперт поделился в ходе разговора с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» в среду, 19 апреля. Это может привести к непредсказуемым последствиям, предупредил он.
«В Турции, которую после трагического землетрясения уже раздирают серьезные внутренние противоречия, это могло бы спровоцировать ужасный политический кризис», — резюмировал Гайич.
В случае победы кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу государство полностью перейдет на сторону Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, подытожил политолог.