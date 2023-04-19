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Нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения

Общество
Нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения

Выбрать более полезный картофель в магазине можно, обратив внимание на его размер и внешний вид. Об этом рассказала нутрициолог Марина Кудашева, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист отметила, что картофель желтого цвета содержит в себе много каротина, который полезен для зрения. Красно-фиолетовый и синий клубнеплод богат антиоксидантами, оздоравливающими человеческий организм.

Лучше всего выбирать картофель среднего размера без темных пятен, отростков и глазков. Кудашева подчеркнула, что именно эти признаки свидетельствуют о том, что в овоще почти не осталось полезных веществ. Нутрициолог также предупредила, что картошка с зелеными участками содержит ядовитое вещество.

Ранее диетолог и нутрициолог Синтия аль-Хадж рассказала о фрукте, который помогает избавиться от лишнего веса. Кроме того, он богат витамином C и антиоксидантами.
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