Нутрициолог Марина Кудашева рассказала о пользе желтого картофеля для зрения

Лучше всего выбирать картофель среднего размера без темных пятен, отростков и глазков. Кудашева подчеркнула, что именно эти признаки свидетельствуют о том, что в овоще почти не осталось полезных веществ. Нутрициолог также предупредила, что картошка с зелеными участками содержит ядовитое вещество.