«Попытка половить рыбку в мутной воде»: Пригожин ответил на стремление СМИ притянуть ЧВК «Вагнер» к конфликту в Судане

Пресс-служба Пригожина в ответ на запрос подчеркнула, что сотрудников ЧВК «Вагнер» в Судане нет уже более двух лет, а все подобные вопросы можно расценивать как провокационные. У связанных с бизнесменом компаний нет никаких финансовых заинтересованностей в Судане.