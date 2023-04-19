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«Попытка половить рыбку в мутной воде»: Пригожин ответил на стремление СМИ притянуть ЧВК «Вагнер» к конфликту в Судане

Армия
«Попытка половить рыбку в мутной воде»: Пригожин ответил на стремление СМИ притянуть ЧВК «Вагнер» к конфликту в Судане

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает получать множество вопросов от различных СМИ, касающихся дел ЧВК «Вагнер» в Судане и связи «музыкантов» с Мухаммадом Хамданом Дагло. Пресс-служба компании «Конкорд» назвала их провокационными.

Журналист новостного портала Jeune Afrique Матье Оливье, работающий над ситуацией в Судане, попросил Евгений Пригожина ответить на ряд интересующих его вопросов. Бизнесмен якобы контактировал с командиром Сил быстрого реагирования страны Дагло 15 апреля. Также, по информации Оливье, предприниматель предложил оказать поддержку с воздуха. ЧВК «Вагнер» якобы могли снабдить СБР техникой из ЦАР.

Пресс-служба Пригожина в ответ на запрос подчеркнула, что сотрудников ЧВК «Вагнер» в Судане нет уже более двух лет, а все подобные вопросы можно расценивать как провокационные. У связанных с бизнесменом компаний нет никаких финансовых заинтересованностей в Судане.

«Настоящий конфликт является сугубо внутренним суданским делом, и попытка любых СМИ, представительств иностранных государств и других игроков притянуть к этому вопросу ЧВК "Вагнер" или Евгения Пригожина является не чем иным, как попыткой половить рыбку в мутной воде или встать на защиту одной из сторон за счет манипуляций фактами», — сообщили в пресс-службе Пригожина.
«Попытка половить рыбку в мутной воде»: Пригожин ответил на стремление СМИ притянуть ЧВК «Вагнер» к конфликту в Судане

Ранее Пригожин назвал крайне утомительными вопросы газеты The Washington Post, посвященные Судану. Так предприниматель ответил на запрос американской журналистки касаемо ситуации вокруг финансовых интересов конфликтующих сторон.
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