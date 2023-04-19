Полиция Турции арестовала шестерых иностранцев по подозрению в связях с террористами

Все задержанные обвиняются в контактах с экстремистскими организациями в Сирии и Ираке.
Турецкая полиция в рамках антитеррористической кампании в Стамбуле арестовала шестерых иностранцев по подозрению в связях с «Исламским государством»✱ и «Аль-Каидой»✱ (запрещенные в РФ организации).
Все они якобы поддерживали контакт с экстремистами в различных районах Сирии и Ирака. Все задержанные были обнаружены во время рейда в десяти укрытиях, разбросанных по нескольким стамбульским районам. Там же были найдены и изъяты улики.
Операции по борьбе с терроризмом начались в Турции в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 14 мая текущего года. За последние две недели полицейские совершили несколько рейдов, в ходе которых были задержаны 42 подозреваемых в связях с различными незаконными вооруженными формированиями.
Антитеррористической кампании предшествовали предупреждения ряда западных иностранных миссий в адрес своих сограждан в Турции. Некоторые представительства и зарубежные компании временно закрыли офисы в Стамбуле и Анкаре, якобы опасаясь террористических актов.
Такие шаги вызвали гнев со стороны руководства республики. В частности, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил западные государства в попытках изобразить Турцию как нестабильную страну.
Всего за последнее десятилетие «Исламское государство» совершило несколько атак на территории республики. Наиболее резонансным стал теракт на мирном митинге в Анкаре, произошедший незадолго до парламентских выборов 2015 года. В результате подрыва смертника погибло более 100 человек, около 500 получили ранения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация