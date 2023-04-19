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Полиция Турции арестовала шестерых иностранцев по подозрению в связях с террористами

Весь мир
Полиция Турции арестовала шестерых иностранцев по подозрению в связях с террористами

Все задержанные обвиняются в контактах с экстремистскими организациями в Сирии и Ираке.

Турецкая полиция в рамках антитеррористической кампании в Стамбуле арестовала шестерых иностранцев по подозрению в связях с «Исламским государством»✱ и «Аль-Каидой»✱ (запрещенные в РФ организации).

Все они якобы поддерживали контакт с экстремистами в различных районах Сирии и Ирака. Все задержанные были обнаружены во время рейда в десяти укрытиях, разбросанных по нескольким стамбульским районам. Там же были найдены и изъяты улики.

Операции по борьбе с терроризмом начались в Турции в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 14 мая текущего года. За последние две недели полицейские совершили несколько рейдов, в ходе которых были задержаны 42 подозреваемых в связях с различными незаконными вооруженными формированиями.

Антитеррористической кампании предшествовали предупреждения ряда западных иностранных миссий в адрес своих сограждан в Турции. Некоторые представительства и зарубежные компании временно закрыли офисы в Стамбуле и Анкаре, якобы опасаясь террористических актов.

Такие шаги вызвали гнев со стороны руководства республики. В частности, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил западные государства в попытках изобразить Турцию как нестабильную страну.

Всего за последнее десятилетие «Исламское государство» совершило несколько атак на территории республики. Наиболее резонансным стал теракт на мирном митинге в Анкаре, произошедший незадолго до парламентских выборов 2015 года. В результате подрыва смертника погибло более 100 человек, около 500 получили ранения.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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