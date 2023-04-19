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Минсельхоз РФ планирует увеличить субсидирование льготного железнодорожного тарифа на перевозку зерна

Общество
Минсельхоз РФ планирует увеличить субсидирование льготного железнодорожного тарифа на перевозку зерна

Министерство сельского хозяйства РФ рассматривает возможность увеличить выплаты, предоставляемые из государственного бюджета, для льготных тарифов на перевозку железнодорожным транспортом сельхозпродукции.

В ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что с начала 2023 года на перевозку зерна железнодорожным путем было использовано более четырех миллиардов рублей, хотя общая сумма субсидирования — пять миллиардов.

Кроме этого, министр подчеркнул, что в России аграриям на производство и реализацию зерна выделяют 20 миллиардов рублей в качестве поддержке.

Следует отметить, что Минсельхоз РФ с учетом новых регионов в 2023 году ожидает урожай сельскохозяйственной продукции в 123 миллиона тонн.
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