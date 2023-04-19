Минсельхоз РФ планирует увеличить субсидирование льготного железнодорожного тарифа на перевозку зерна

В ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил, что с начала 2023 года на перевозку зерна железнодорожным путем было использовано более четырех миллиардов рублей, хотя общая сумма субсидирования — пять миллиардов.