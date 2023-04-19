Политолог Журавлев объяснил нежелание лидеров стран НАТО принимать в свои ряды Украину

Страны НАТО так сильно напугали сами себя Россией, что всерьез опасаются ядерной войны. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся. Об этом он рассказал после состоявшихся в среду в Брюсселе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Сам факт этого разговора указывает на то, что чешский лидер, в отличии от генсека Североатлантического альянса, читал устав НАТО, — заметил Журавлев. — Ведь, согласно этому документу, членом организации может стать только та страна, которая не ведет военных действий и не имеет территориальных претензий».
В противном случае, продолжил политолог, весь блок окажется втянут в состояние войны из-за своего нового члена.
«И что-то мне подсказывает, что Североатлантическому альянсу всего этого не надо, — заметил эксперт. — Возможно, лично у Столтенберга иное мнение, однако, судя по словам Петра Павла, главы правительств и государств, входящих в военный блок, с ним не согласятся».
При этом собеседник ФАН подчеркнул, что Чехия — одна из самых антироссийски настроенных стран в Европе.
«Однако воевать с нами ни она, ни остальные члены НАТО явно не хотят, — заметил Журавлев. — Они так сильно напугали себя нами, что всерьез ожидают начала ядерной войны в случае прямого конфликта с Россией! Поэтому они нас сильно ненавидят, очень хотят, чтобы с нами случилось что-то плохое, однако лично участвовать в этом не собираются».
Ранее политолог Журавлев объяснил непопулярность пенсионной реформы во Франции.