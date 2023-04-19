Политолог Журавлев объяснил нежелание лидеров стран НАТО принимать в свои ряды Украину

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда боевые действия закончатся. Об этом он рассказал после состоявшихся в среду в Брюсселе переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.