«Ты же мужик. Будь им»: Минобороны РФ выпустило ролик о службе по контракту

Прежде сообщалось, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Он прибыл с официальным визитом в этот субъект РФ 19 апреля, в среду.