«Ты же мужик. Будь им»: Минобороны РФ выпустило ролик о службе по контракту

Министерство обороны России обнародовало ролик о службе по контракту.
Соответствующее видео в формате социальной рекламы было обнародовано в Сети в среду, 19 апреля. Таким образом военное ведомство призвало всех мужчин страны записываться в Вооруженные силы РФ.
«Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117», — сообщило Минобороны государства в своем Telegram-канале.
Прежде сообщалось, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Он прибыл с официальным визитом в этот субъект РФ 19 апреля, в среду.