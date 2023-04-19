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«Ты же мужик. Будь им»: Минобороны РФ выпустило ролик о службе по контракту

Армия
«Ты же мужик. Будь им»: Минобороны РФ выпустило ролик о службе по контракту

Министерство обороны России обнародовало ролик о службе по контракту.

Соответствующее видео в формате социальной рекламы было обнародовано в Сети в среду, 19 апреля. Таким образом военное ведомство призвало всех мужчин страны записываться в Вооруженные силы РФ.

«Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117», — сообщило Минобороны государства в своем Telegram-канале.

Прежде сообщалось, что глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Калужской области. Он прибыл с официальным визитом в этот субъект РФ 19 апреля, в среду.
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