Президент США Джо Байден и премьер Испании Педрос Санчес встретятся 12 мая в Вашингтоне

Пресс-служба испанского правительства анонсировала планы Санчеса на май, в том числе и поездку в столицу США. Ожидается, что предстоящий визит поможет углубить отношения с Соединенными Штатами. Помимо этого, Санчес и Байден должны поднять вопрос поддержки Украины.