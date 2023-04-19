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Президент США Джо Байден и премьер Испании Педрос Санчес встретятся 12 мая в Вашингтоне

Политика
Президент США Джо Байден и премьер Испании Педрос Санчес встретятся 12 мая в Вашингтоне

Американский лидер Джо Байден встретится в Вашингтоне с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Представители стран обсудят актуальные вопросы сотрудничества.

Пресс-служба испанского правительства анонсировала планы Санчеса на май, в том числе и поездку в столицу США. Ожидается, что предстоящий визит поможет углубить отношения с Соединенными Штатами. Помимо этого, Санчес и Байден должны поднять вопрос поддержки Украины.

Ранее американский президент посещал Киев, где провел встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Как передает Infox.ru, его визит восприняли как демонстрацию силы Москве.
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