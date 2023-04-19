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Главный тренер «Спартака» Абаскаль принес извинения фанатам за вылет клуба из Кубка России

Спорт
Главный тренер «Спартака» Абаскаль принес извинения фанатам за вылет клуба из Кубка России

Главный наставник столичного ФК «Спартак», испанский специалист Гильермо Абаскаль принес извинения болельщикам «красно-белых» за проигрыш тольяттинскому «Акрону» и вылет команды из розыгрыша Кубка России по футболу, передает РИА Новости.

Сегодня, 19 апреля, в Жигулевске «Спартак» уступил «Акрону» в игре второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России и покинул турнир. Примечательно, что именно «Спартак» был действующим обладателем Кубка страны.

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает», – сказал Абаскаль представителям СМИ.

Ранее в прессе напечатали, что претендент на трофей в Кубке России по футболу ФК «Акрон» сыграл с «Уфой» с ничейным результатом.
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