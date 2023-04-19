Главный тренер «Спартака» Абаскаль принес извинения фанатам за вылет клуба из Кубка России

Главный наставник столичного ФК «Спартак», испанский специалист Гильермо Абаскаль принес извинения болельщикам «красно-белых» за проигрыш тольяттинскому «Акрону» и вылет команды из розыгрыша Кубка России по футболу, передает РИА Новости.
Сегодня, 19 апреля, в Жигулевске «Спартак» уступил «Акрону» в игре второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России и покинул турнир. Примечательно, что именно «Спартак» был действующим обладателем Кубка страны.
«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы сделали все, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает», – сказал Абаскаль представителям СМИ.
Ранее в прессе напечатали, что претендент на трофей в Кубке России по футболу ФК «Акрон» сыграл с «Уфой» с ничейным результатом.