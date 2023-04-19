Победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградили в Храме Христа Спасителя в Москве

Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», детям нужно было выбирать наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказать об этом. Повествование требовалось оформить в виде видеоролика или презентации, переведя их на иностранный язык.