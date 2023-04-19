Победителей конкурса «Расскажи миру о своей Родине» наградили в Храме Христа Спасителя в Москве

Церемония награждения победителей международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» прошла в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Кроме России, в творческом состязании приняли участие дети из более чем 50 стран.
На конкурс поступило почти 6000 работ. В общей сложности участниками глобального проекта стали почти 10000 человек. Россию представили юные соотечественники из 89 регионов, включая новые субъекты РФ.
Организаторами конкурса выступили Автономная некоммерческая организация «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи», Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Россотрудничество, Росмолодежь, а также Московский педагогический государственный университет, фонд «Русский мир» и другие государственные и общественные организации. Целью проведения творческого состязания является патриотическое воспитание детей и молодежи. Участие в подобных проектах прививает подрастающему поколению чувство любви и уважения к родному краю, повышает уровень знаний истории своей страны, ее культуры, языка, а также развивает дружественные межнациональные отношения.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе «Расскажи миру о своей Родине», детям нужно было выбирать наиболее интересные для них моменты из жизни страны и рассказать об этом. Повествование требовалось оформить в виде видеоролика или презентации, переведя их на иностранный язык.
Торжественная церемония награждения завершилась детским благотворительным концертом «Пасхальная радость». Перед зрителями выступили более 300 артистов, в том числе народная артистка РФ Лариса Долина, чешский певец Ладислав Буднар, театр-студия «Непоседы, голос движения «Бессмертный полк России» Михаил Гаврилов и многие другие.