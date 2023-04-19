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Уголовное дело возбудили после пожаров на коммерческих предприятиях в Дзержинске

Происшествия
Уголовное дело возбудили после пожаров на коммерческих предприятиях в Дзержинске

По факту пожаров в промышленной зоне Дзержинска в Нижегородской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

На территории двух коммерческих предприятий в Дзержинске днем 19 апреля вспыхнули пожары. Огонь уничтожил одно из них, а во втором полностью выгорел склад с готовой продукцией. Информация о пострадавших не поступала.

Уголовное дело возбудили по статье, предусмотренной ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Следственные мероприятия по факту инцидента продолжаются.

Ранее стало известно, что администрация Дзержинска предварительно оценила ущерб от пожаров в 100 миллионов рублей. Пострадали ООО НПК «Астат» и ООО «ХимАвто».
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