Легендарный Смерш: как это было

Немало было предателей и среди русских, а также представителей различных этносов — как из среды эмигрантов первой волы, так и пропитавшихся ненавистью к Советской России в предвоенные годы. На них делала ставку нацистская разведка, стремясь организовать массовые акты саботажа, мятежи, диверсии, теракты. Тем более, что были определенные поползновения — так на Брянщине еще до прихода немцев образовалось пронацистское «Локотское самоуправление».