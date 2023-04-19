Легендарный Смерш: как это было

Восемьдесят лет тому назад, 19 апреля, секретным Постановлением СНК СССР на базе Управления особых отделов НКВД СССР были созданы две организации: Главное управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР и Управление контрразведки «Смерш» Народного комиссариата Военно-Морского флота СССР.
«Смерш» — это сокращение от «Смерть шпионам!». Считается, что на таком варианте названия настоял сам Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Ему же и подчинялся «Смерш», хотя непосредственным руководителем был легендарный Виктор Абакумов.
В 1943 году уже стал ясен исход войны — то, что Красная Армия неизбежно погонит фашистскую нечисть на Запад. Начался новый этап борьбы: немцы усилили шпионское, диверсионно-террористическое направление. Забрасывались специально подготовленные группы, готовились банды для диверсионной деятельности на освобождаемых территориях. В этой работе немцы первостепенное значение уделяли разного рода отщепенцам и националистам — прибалтийским, украинским, белорусским.
Немало было предателей и среди русских, а также представителей различных этносов — как из среды эмигрантов первой волы, так и пропитавшихся ненавистью к Советской России в предвоенные годы. На них делала ставку нацистская разведка, стремясь организовать массовые акты саботажа, мятежи, диверсии, теракты. Тем более, что были определенные поползновения — так на Брянщине еще до прихода немцев образовалось пронацистское «Локотское самоуправление».
После отступления фашистов активные участники предательского формирования продолжали оказывать сопротивление в лесах, совершая вылазки, вступая в перестрелки. Также, как и прибалтийские «лесные братья», западно-украинские националисты. И сотрудники «Смерша», засучив рукава, принялись за работу по очистке.
Организация была расформирована в мае 1946 года, прекрасно справившись со своей задачей и в военное время, и в первый послевоенный год.
За годы войны «Смерш» обезвредил 30 тысяч шпионов, 3,5 тысячи диверсантов и 6 тысяч террористов. Смершевцы успешно внедрялись в Абвер — контрразведку Вермахта и вели радиоигру. В 1943 году «Смерш» пресек три попытки покушения на советское командование — на маршалов Константина Рокоссовского и Леонида Говорова, а также на Сталина.