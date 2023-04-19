Компания Apple сократит площадь московского офиса в 11 раз и продлит аренду до 2027 года

Американская корпорация уменьшила площадь офиса в Москве с 4,7 тыс. кв. метров до 425 кв. метров и продлила срок аренды до января 2027 года, следует из пояснения к бухгалтерскому балансу на государственном ресурсе финансовой отчетности.