В Московском институте стали и сплавов опровергли информацию о выявлении случаев заражения корью

Ни один случай заражения корью в МИСИС не был подтвержден. Обучение студентов будет проходить в привычном формате. Об этом сообщила руководитель пресс-службы учебного заведения Наталья Селищева, пишет ТАСС.
«В НИТУ МИСИС проводятся профилактические мероприятия — в медпункте организован прививочный пункт, где любой желающий может пройти вакцинацию. Прививки бесплатны для всех, включая иностранных студентов и преподавателей», — отметила Селищева.
Ранее на официальном сайте университета появилась информация, что врачи обнаружили у двух студентов московского вуза вирус кори. Поэтому до 5 мая были введены ограничения по посещению образовательного учреждения. Учащихся и персонал попросили своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию против кори.