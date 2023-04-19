В Московском институте стали и сплавов опровергли информацию о выявлении случаев заражения корью

Ранее на официальном сайте университета появилась информация, что врачи обнаружили у двух студентов московского вуза вирус кори. Поэтому до 5 мая были введены ограничения по посещению образовательного учреждения. Учащихся и персонал попросили своевременно пройти вакцинацию и ревакцинацию против кори.