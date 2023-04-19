Момент уничтожения российской артиллерией украинских диверсантов попал на видео

Вооруженные силы России нанесли удар по диверсионно-разведывательной группе ВСУ. Момент артиллерийского залпа попал на видео.
Бойцы Вооруженных сил Украины продвигались вдоль линии боевого соприкосновения в ночное время, где были обнаружены российскими разведчиками. Отряд спецназначения оперативно скорректировал огонь артиллерийского орудия и нанес точное поражение украинским боевикам.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили около 380 солдат ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, были ликвидированы: танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».