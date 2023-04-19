Момент уничтожения российской артиллерией украинских диверсантов попал на видео

Ранее Министерство обороны России сообщало, что ВС РФ уничтожили около 380 солдат ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, были ликвидированы: танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика».