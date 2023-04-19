Любовь Успенская назвала своих хейтеров в соцсетях «завистливыми бабами»

Популярная российская певица в стиле шансон Любовь Успенская нередко публикует достаточно откровенные фото – за что ее нещадно критикуют и поклонники, и простые пользователи соцсетей. При этом артистка умеет парировать критику хейтеров, которых она всех скопом зовет «завистливыми бабами», сообщает портал «Yтро.ру».
Недавно знаменитость вновь обратилась к пуританам из интернета, которые призывают ее «достойно стареть». Авторы таких утверждений, уверена исполнительница городских романсов – обыкновенные завистники. А вот настоящие поклонники или просто люди со вкусом оценят все достоинства секс-нарядов 69-летней звезды.
«Все умные люди со вкусом поймут, что это достойно», – уверена многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».
Успенская всерьез полагает, что все ее эксперименты с экстравагантной одеждой и фотосессиями поистине хороши, а сама она не уступает в дерзости и красоте американским поп-дивам Мадонне и Шер.