Любовь Успенская назвала своих хейтеров в соцсетях «завистливыми бабами»

Популярная российская певица в стиле шансон Любовь Успенская нередко публикует достаточно откровенные фото – за что ее нещадно критикуют и поклонники, и простые пользователи соцсетей. При этом артистка умеет парировать критику хейтеров, которых она всех скопом зовет «завистливыми бабами», сообщает портал «Yтро.ру».