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Экс-советник Леонида Кучмы предрек крах Украине из-за неспособности Зеленского заниматься «реальными делами»

Политика
Экс-советник Леонида Кучмы предрек крах Украине из-за неспособности Зеленского заниматься «реальными делами»

Крах Украины неизбежен в связи с риторикой главы государства Владимира Зеленского. Соответствующую точку зрения озвучил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Таким мнением он поделился в среду, 19 апреля, на своем YouTube-канале. Правительство Украины не справляется со своими задачами, с уверенностью указал Соскин. Большое количество политиков в стране не имеют необходимого опыта, подчеркнул он.

«Крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества», — предупредил экс-советник Кучмы.

Самые явные проблемы государства присутствуют в экономической и финансовой сферах, подытожил Соскин.
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