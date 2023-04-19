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Силы быстрого реагирования Судана захватили несколько оружейных складов полиции в Хартуме

Политика
Силы быстрого реагирования Судана захватили несколько оружейных складов полиции в Хартуме

Представитель армии Судана сообщил, что силы быстрого реагирования (СБР) начали контролировать склады в Хартуме, в которых хранится вооружение полицейских участков. Об этом пишет телеканал Al Hadath.

Следует отметить, 15 апреля начался вооруженный конфликт между ВВС Судана и силами быстрого реагирования. Местные СМИ назвали происходящее попыткой государственного переворота.

Ранее россиянка, которая оказалась заблокирована с ребенком в здании Нубийской митрополии в столице Судана, призвала мировое сообщество повлиять на ситуацию и добиться безопасной эвакуации людей из помещения. Женщина в своем сообщении рассказала о ситуации в храме и в Хартуме.
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