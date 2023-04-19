Пентагон испытал межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили в Пентагоне.
Оборонное ведомство США объявило о готовности к возобновлению сотрудничества по ДСНВ с Россией после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РФ. Пуск ракеты состоялся с полигона «Капустин Яр» 13 апреля. При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предупредила Вашингтон об испытаниях.
Ранее Северная Корея впервые запустила баллистическую ракету «Хвасон-18». При пуске присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. В КНДР отметили, что запуск не принес никакого ущерба соседним странам.