Пентагон испытал межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Оборонное ведомство США объявило о готовности к возобновлению сотрудничества по ДСНВ с Россией после испытаний межконтинентальной баллистической ракеты РФ. Пуск ракеты состоялся с полигона «Капустин Яр» 13 апреля. При этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предупредила Вашингтон об испытаниях.