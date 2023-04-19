Правительство России выделит 22 млрд рублей на сохранение и восстановление озера Байкал

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что средства будут выделены в течение ближайших трех лет. Уже в этом году власти выделят больше половины сумы — 12 млрд рублей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что главной задачей является снижение прямого или косвенного влияния человека на природу.