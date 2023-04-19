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Правительство России выделит 22 млрд рублей на сохранение и восстановление озера Байкал

Общество
Правительство России выделит 22 млрд рублей на сохранение и восстановление озера Байкал

Финансовые средства будут направлены на снижение антропогенной нагрузки на экологическую систему озера, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Средства выделяются в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». Отмечается, что финансирование будет направлено на уборку территории, ликвидацию свалок и устранение наследия бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Помимо этого, планируется внедрение комплексного мониторинга за территорией озера.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко сообщила, что средства будут выделены в течение ближайших трех лет. Уже в этом году власти выделят больше половины сумы — 12 млрд рублей. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что главной задачей является снижение прямого или косвенного влияния человека на природу.

Ранее стало известно о запуске первого круизного тура по озеру Байкал летом 2023 года. В Минприроды видят необходимость в организации поездок на основе государственной поддержки.
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