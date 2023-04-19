Конференция на тему взаимодействия России и Африки в рамках ООН пройдет в Москве

Москва, 19 апреля. Круглый стол на тему «Мировое большинство: практики голосования африканских стран в ООН» пройдет при участии российских научных деятелей в столице РФ.
На площадке мероприятия делегаты обсудят многоаспектное сотрудничество. Особое место в дискуссии займет взаимодействие двух сторон в рамках Организации Объединенных Наций. Участники саммита намерены выработать общий политический вектор для расширения партнерства на международной арене.
Множество спикеров выступит с видением мироустройства, расскажет о перспективах развития российско-африканских связей, а также сделает акцент на участии государств Черный континента в международных организациях. Кроме того, отечественные ученые представят проект рабочей тетради «Практика голосования государств Африки в Генеральной ассамблее ООН: последние тенденции и основные стратегии».
Ранее МИД РФ отметил высокую заинтересованность глав африканских стран в саммите «Россия — Африка». На площадке мероприятия в Санкт-Петербурге встретятся делегаты стран материка и обсудят вопросы партнерства с РФ во множестве сфер.