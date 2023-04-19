Конференция на тему взаимодействия России и Африки в рамках ООН пройдет в Москве

Множество спикеров выступит с видением мироустройства, расскажет о перспективах развития российско-африканских связей, а также сделает акцент на участии государств Черный континента в международных организациях. Кроме того, отечественные ученые представят проект рабочей тетради «Практика голосования государств Африки в Генеральной ассамблее ООН: последние тенденции и основные стратегии».