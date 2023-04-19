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Космонавты резко отреагировали на идею наградить Юлию Пересильд звездой «Героя России»

Общество
Космонавты резко отреагировали на идею наградить Юлию Пересильд звездой «Героя России»

Космонавты отрицательно отреагировали на идею о возможном присвоении актрисе Юлии Пересильд звания Героя России за полет на Международную космическую станцию, сообщает портал «Yтро.ру».

В гильдии актеров кино РФ решили, что артистка ради съемок фильма «Вызов» действительно совершила подвиг во славу всего российского государства. Глава Гильдии Валерия Гущина подтвердила, что планы наградить артистку-покорительницу звезд звездой «Героя России» у организации есть на самом деле – имеется даже надежда, что и Минкульт поддержит такое предложение со стороны служителей синематографа.

Герой России, летчик-космонавт Елена Серова считает, что такая инициатива просто нивелирует все подвиги настоящих покорителей космических горизонтов, проходящих весьма непростую подготовку для полетов на орбиту. Летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин разделяет мнение совей коллеги по Роскосмосу.
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