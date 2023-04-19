Космонавты резко отреагировали на идею наградить Юлию Пересильд звездой «Героя России»

В гильдии актеров кино РФ решили, что артистка ради съемок фильма «Вызов» действительно совершила подвиг во славу всего российского государства. Глава Гильдии Валерия Гущина подтвердила, что планы наградить артистку-покорительницу звезд звездой «Героя России» у организации есть на самом деле – имеется даже надежда, что и Минкульт поддержит такое предложение со стороны служителей синематографа.