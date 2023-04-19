Глава СК РФ Александр Бастрыкин временно отстранил от должности начальника саратовского главка ведомства

Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении Говорунова, поскольку не был удовлетворен результатами его работы. Ранее ему было поручено расследование уголовного дела о выделении многодетным семьям региона земельных участков без инфраструктуры, однако виновные так и не были найдены.