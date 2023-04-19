Глава СК РФ Александр Бастрыкин временно отстранил от должности начальника саратовского главка ведомства

Руководитель следственного управления СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов временно отстранен от исполнения обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Уточняется, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении Говорунова, поскольку не был удовлетворен результатами его работы. Ранее ему было поручено расследование уголовного дела о выделении многодетным семьям региона земельных участков без инфраструктуры, однако виновные так и не были найдены.
Исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Саратовской области назначен первый заместитель руководителя регионального управления ведомства Олег Мерзин. По поручению Бастрыкина он должен предоставить план дальнейшей работы по расследованию дела.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин лично проконтролирует ход разбирательства резонансной стычки подростков с прохожими в магнитогорском парке. Перепалка чуть не переросла в массовую драку.